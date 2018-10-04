民進黨切割屠殺記者會 吳祥輝：哇操果然不是執政黨！

對於洪耀福強調記者會與民進黨無關，吳祥輝今日於臉書發文：「哇。操。果然民進黨不是執政黨。」（資料圖）

2018-10-04 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日深陷器官移植風波，遭《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）指稱是「騙子（liar）」，而民進黨秘書長洪耀福強調此事與民進黨「百分之一萬沒有關係」。對此，蝴蝶蘭文創公司負責人吳祥輝今（4）日於臉書發文，「哇。操。果然民進黨不是執政黨。」

本報曾報導，針對伊森．葛特曼與吳祥輝等人的記者會，民進黨秘書長洪耀福強調此事與民進黨「百分之一萬沒有關係」，且指控方要有確實證據做基礎，否則做任何指控，都非常不道德，若攻沒有事實根據，來台灣開記者會做攻擊，對台灣選舉造成影響，是不恰當行為。

而對於洪耀福撇清民進黨與記者會的關係，吳祥輝似乎有微詞，今日於臉書發文：「洪耀福說：葛特曼不干民進黨的事」、「哇。操。果然民進黨不是執政黨」。

此文引來許多支持者聲援，有人要求吳祥輝「可以組黨了」，還有支持者批評洪耀福「行為很可疑」，「會不會是中共派去民進黨高層臥底的人呢？」、「我看到他那一雙疑似色瞇瞇的眼睛就背脊發涼⋯是不是花名冊看多了眼睛脫眶？」

然而也有反面意見，PTT網友對於吳祥輝的這篇發文則感到發噱，「拒絕被切割的老小子」、「強摘的腦子不甜」、「我開始相信他說的一刀斃命了」、「一刀斃命，斃掉自己的命」。