眾多台灣之光 國慶活動同台亮相

2018-10-04 14:38

〔記者蘇芳禾／台北報導〕今年國慶活動以「2018台灣共好」為主題，慶祝活動亮點多，除了邀請今年在亞運奪牌的選手遊行外，還有日前在「世界儀隊錦標賽」表現亮眼的海軍儀隊上兵蘇祈麟領三軍儀隊操槍，也邀請日前原訂赴聯合國兒童基金會（UNICEF）演唱，行前卻遭中國打壓的南投縣民和國中合唱團，讓民眾可以透過國慶活動，一次掌握這些台灣之光。

中華民國各界慶祝107年國慶記者會今天上午於立法院舉行，身兼國慶籌備會主任委員的立法院長蘇嘉全指出，「群」、「歸」、「聚」是今年國慶活動最重要的概念，強調族群融合，僑胞回到台灣聚在一起，團結在一起，讓台灣變得更好。

4名主持人包括閩南、客家、原住民、新住民，代表在台灣融合的各種族群和台灣文化的多元性。阮秋姮是第一個擔任國慶主持的新住民，來自越南的她，在youtube上的頻道擁有高人氣，她今天也笑著受訪說，她的越南朋友們看到前幾天曝光的新聞，還以為她要出來選舉了，大家都很替她高興。

國慶籌備會與參與國慶活動籌辦的地方政府代表說明，今年10日10日總統府前國慶活動亮點多，包括國防部三軍樂儀隊操槍、屏東縣仁愛國小跳繩隊舞蹈、憲兵指揮部快反連重機變化隊形、空軍各式慢速機隊衝場，暖場揭開大會慶典序幕。

被網友封為「小鮮肉」的海軍儀隊上兵蘇祈麟近日赴美國參加「世界儀隊錦標賽」，以「矇眼操槍」絕技獲得第4名及創辦人特別獎，回台後獲蔡英文總統接見。蘇祈麟日前受訪時表示，不想要自己solo，想和儀隊弟兄們一起上場。今天他也在記者會上與另外2名弟兄一起表演。

南投縣民和國中濁岸合唱團也將以三部合音美聲，讓世界聽見台灣本土的原聲。濁岸合唱團在7月原本受邀赴維也納，在聯合國兒童基金會（UNICEF）舉辦的「維也納世界和平合唱節」上演唱，行前卻遭中國打壓。

今年國慶活動中的「花車遊行嘉年華」將特別邀請台灣亞運英雄齊聚，與國慶24輛主題花車，遊行路線將從總統府一路至中正紀念堂，接受國人喝采，與民眾一起歡慶雙十。

蘇嘉全特別說明，今年國慶大會不是邀請知名歌星或唱手領唱國歌，而是邀請6位燈塔守護者領唱國歌，這些分布在台灣各角落守護燈塔的鄉親，過去長久以來照亮光明引領海上航行船隻，「他們守護台灣」，符合國慶活動主題。

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