旗幟不見、遭丟垃圾 基進黨南市選將：相信只是個案

2018-10-04 14:44

〔記者邱灝唐／台南報導〕年底選舉將近，氣氛越來越熱烈緊張，基進黨南市黨部發出聲明表示，參選人的旗幟不翼而飛，參加廟會又被統派人士丟擲垃圾，但他們相信這只是個案，也向警方報案。不過，基進黨也強調，該讓甚麼樣的人進入議會，是每位選民需要思考的問題。

基進黨表示，他們曾以為選舉是政策的辯論、立場的交鋒，但在參選的過程中，往往聽到的是沒1000萬怎麼選、沒錢買票怎麼選，不過他們還是相信政治可以更好，理念會有選票，只是隨著選戰升溫，受到的妨害手法也一再升級，從不屑與恥笑變成破壞文宣和丟垃圾，南區、安平區議員參選人陳嘉伶昨日到第六分局報案，因為支持者家門口的旗子才被不告而取，晚上廟會敬酒時又被統派立場的民眾丟垃圾。

對此，陳嘉伶也說，每個人都有不同的政治立場，很遺憾這些事情的發生，而這些事情能發生在她身上，就也可能發生在任何一個候選人身上，各位候選人應該避免激化支持者的情緒，不要讓這些事情再次發生。

基進黨強調，台南原本規劃推出5位參選人，可是參選曾文區的參選人在開始選舉行程之後，就不斷的收到「注意」人身和家人安全等耳語，最後只好黯然放棄，今年年底的選舉是讓社會站在向上提升或是向下沉淪的十字路口，該讓甚麼樣的人進入議會，是每位選民需要思考的問題。