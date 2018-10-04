陳其邁2後援會成立 逾2千人與會

陳其邁（中）參加旅高台南鄉親後援會。（記者葛祐豪翻攝）

2018-10-04 13:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁參加旅高台南鄉親後援會、流行音樂後援會成立大會，超過2千人以上與會，超乎預期，展現高支持度。

享溫馨KTV董事長、旅高台南後援會總會長李東和透露一段故事，陳其邁4歲來到高雄就學成長，非常孝順，寒暑假時都會回到故鄉六甲探望阿公，對台南各地風俗民情及小吃如數家珍，他祝福腳踏實地的陳其邁當選，為旅居高雄的台南鄉親服務。

陳其邁表示，他跟其他從外地來高雄的鄉親一樣，努力打拚，實現夢想，不像有人來高雄沒多久，把高雄批評的只剩下精神醫院、瘋人院及當舖，還說要在旗津開賭場，在愛河蓋摩鐵摩天輪，在太平島探勘石油等不可行的胡言亂語，不尊重高雄人。

陳其邁細數民進黨20年來在高雄的政績，包括讓愛河及前鎮河的水質變清，推倒圍牆讓市民看得到港口，捷運通車，及華邦電3350億晶圓廠的動工等。

陳其邁另出席流行音樂後援會，他感謝音樂團體在高雄發生81氣爆後，用音樂撫慰災民心，讓市民有勇氣及力量，以最快的速度進行重建。

陳其邁保證，當選市長後，會辦理各項文化活動，保障一定比率的演出機會給在地團體，同時透過補助場地等費用，讓在地有口碑的音樂表演文化團體有舞台，讓更多人了解高雄精采豐富的各式流行文化。