高雄公投連署不合格、造假率最高 綠委：韓國瑜應說清楚

2018-10-04 13:47

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院民進黨團4日上午召開記者會，民進黨團書記長鄭運鵬質疑，國民黨高雄市黨部公投連署造假率、偽造比例是全國最高的縣市之一，8月29日國民黨發言人洪孟楷曾說，這些公投連署書都是「各黨部組織連署」，當時帶領國民黨高雄市黨部的主委韓國瑜，應該要說清楚。

民進黨立委劉世芳說，高雄市黨部提出的7萬1千多份連署書，其中不合格者竟然有4萬5千多份不合規定，比例64%，不合格率是全台數一數二。

劉世芳表示，國民黨高雄市黨部募集的公投連署中，有偽造狀況是全台最高，當初帶領黨部進行連署工作的國民黨高市黨部主委、國民黨高市長參選人韓國瑜，國民黨黨主席吳敦義應出面說明。

民進黨立委趙天麟質疑，國民黨高雄市黨部的連署不合格率是全國前三名，偽造率更是第一名，連署前就死亡的連署案例僅次於新北市。國民黨先前引用假民調、假的造勢照片，假新聞也很多，如今公投竟也創造全國數一數二的造假率，「請問韓國瑜，這是你主導的高雄市黨部造假的嗎？」

民進黨立委賴瑞隆也出示國民黨發言人洪孟楷臉書指出，洪孟楷宣稱2008年民進黨發起的「討黨產」公投合格率只有60%、「入聯」公投合格率46%，但實際上，根據中選會公布的資料，討黨產公投合格率是83%，入聯公投合格率80.1%，洪孟楷卻謊稱「連一半合格率都不到」，國民黨才是造假王，吳敦義應該要澄清、道歉。