傳美機艦將通過台海 呂秀蓮：因應中國繞台合理反應

2018-10-04 13:23

〔記者彭琬馨／台北報導〕外媒CNN報導，引述多位美國國防官員說法，表示美軍有意讓美艦在11月時通過台海，以展示美國準備好對抗中方的軍事行動。前副總統呂秀蓮今受訪時表示，美國派軍艦到南海或台海，應是因應這幾年來中國在海陸空上對台灣不斷繞島的宣示性作為，她表示，美艦因應中國態度，加強在台灣周邊出現的強度，是合理反應。

前副總統呂秀蓮今早出席「金門 兩岸 和平中立示範區」記者會時，針對今日傳出，美軍太平洋艦隊正草擬一機密提案，建議讓軍艦、戰機在靠近中國領海的南海及台海附近執行航行自由任務，以彰顯國際水域自由航行權。呂秀蓮表示，美國派軍艦到南海或台海，應是因應這幾年來，中國在海陸空方面對台不斷繞島，中方帶有宣示性，認為台灣海峽是中國的內海。如果台灣沒強烈反抗，國際也不在乎，中國可能就會用這種方式，把台灣兼併過去。美國軍艦會因中國的態度，加強在台灣周邊出現的強度，是合理的反應。

對於台北市長柯文哲近日陷入活摘器官事件，呂秀蓮認為，中國的活體器官移植，在台灣有一定市場，顯然此事與台灣也有一定程度關聯性；呂強調，此事已超越選舉的輸贏，而是牽涉台灣在國際間的形象，「是非常嚴肅的問題」，呼籲柯文哲應出面說清楚講明白，相關權責單位也應對此展開調查，或許能還柯文哲一個清白。