柯P告葛特曼 吳祥輝：我也說他Liar要不要來告我啊？

2018-10-04 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕《屠殺》作者葛特曼近日在國際記者會上指稱台北市長柯文哲是「騙子」（liar），並疑似影射其涉入活摘器官爭議，引發軒然大波。柯的委任律師陸正義等人，今上午10時前往北檢按鈴控告他誹謗。對此，蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝的臉書粉專，中午11時19分貼出四點聲明，並嗆柯「我也說柯文哲是Liar，要不要來告我啊？」

臉書粉專「吳祥輝 Brian Wu」表示，針對柯文哲告葛特曼一事，他認為柯是「老狗玩不出新把戲，只會轉移焦點」。文中指出，首先，「真的該告的他不敢告。因為會構成誣告。而且會啟動真相的調查」；其次，「他不做個告的動作，就難以對柯粉交代。柯粉會全面崩潰。所以他非告不可」。

文中也提到，第三，「要告甚麼才不會啟動調查，又能面對誣告的反訴時，能傷害最小。這是他的考慮」；最後，「告『Liar』的傷害最小。因為和真相無關。這當然是誣告」，並指任一台灣人「都可以光靠谷歌就找到他許多『Liar』的證據」。

文中接著說，「他即使被控誣告敗訴，也只是罰點錢。法院認定的『Liar』而已。他本來就是個『Liar』，法院認不認證無所謂」，文中吳祥輝還嗆「我也說柯文哲是Liar要不要來告我啊？」「要傳喚證人，大概可以從台北排隊到高雄吧」。

本報稍早報導，陸正義除替委託人柯文哲代為提告，還發布聲明表示事發後隨即發函要求葛特曼在24小時內提出具體說明，但很遺憾地至按鈴申告前，仍未收到對方的正式回覆，因此正式對葛特曼提出妨害名譽告訴，並控這場風波是政治抹黑對醫學專業、開放透明信念的「真正屠殺」。