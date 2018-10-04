台南前瞻計畫墊付案預算未過 綠營痛批為私利杯葛

蔡秋蘭（中）質疑所有編列的預算也沒有真正回饋地方，提清點人數杯葛審查。（記者蔡文居攝）

2018-10-04 13:20

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會第8次定期大會今天上午最後一天召開，在無黨籍議員蔡秋蘭兩度清點人數杯葛下，台南市108年度地方總預算860餘億元在喧鬧中順利完成三讀，不過，前瞻計畫等墊付案及法規案、人民請願案則來不及審查，便因第二度清點人數，未達半數而流會。

對此，議長賴美惠表示遺憾。民進黨團則在中午召開記者會，痛批無黨籍議員為了1萬、2萬元的補助款「私利」，杯葛預算審查。

黨團總召邱莉莉表示，在無黨籍議員的杯葛下，所幸保住了108年度的地方總預算，而前瞻計畫等墊付案因具有時效性，會努力讓中央補助地方的前瞻計畫，可以在今年核定實施。

邱莉莉表示，民進黨今天展現了團結一致，全員出席，民進黨議員一定會站在人民的一方，而不是為了1、2萬的補助款，不符合自己意思就來杯葛預算，這種為了私利而影響大台南未來發展的議員，希望市民眼睛擦亮，。

昨天以市府補助地方活動經費不公，祭出清點人數杯葛的蔡秋蘭，今天再度提出清點人數杯葛，第一次現場人數28人，過半數繼續開會，約不到半小時後，蔡二度提出清點人數，出席人數僅26人，未達過半數27席而流會。

蔡秋蘭事後說，她今天清點人數是因房屋稅一直漲，並未凍漲，她才清點人數。所有編列的預算也沒有真正回饋地方。像道路排水，大北門區等地區一直淹水，也不知錢是否用於治水。「什麼都沒做，預算卻讓它過，結果我們連發聲的機會都沒有。」

第一次清點人數，現場出席人數共廿八人，因過半數繼續開會。（記者蔡文居攝）

蔡秋蘭第二度提出清點人數，出席人數僅廿六人，未達過半數廿七席而流會。（記者蔡文居攝）