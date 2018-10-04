徐欣瑩公布團隊陣容 前竹縣長陳進興掌主委

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩競選團隊今天曝光！團隊共同宣示要以堅強力量，一票一票地把徐欣瑩送進縣政府，讓新竹縣再現往日榮景。 （記者廖雪茹攝）

2018-10-04 13:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩競選團隊今天曝光！由前竹縣長陳進興接任競選總部主任委員，另前竹縣彭姓宗親會理事長、現任台灣彭姓宗親會總會長彭泓瑋與前立委徐益權擔任副主委，團隊手牽手高喊「徐欣瑩，凍蒜！」共同宣示要以堅強力量，一票一票地把徐欣瑩送進縣政府，讓新竹縣再現往日榮景。

徐欣瑩表示，前縣長陳進興是新竹縣所有縣民30年來最肯定、最感念的縣長，也是現今縣治區的總規劃。他是台灣大學法律系高材生，大二就考取律師，大四畢業就考取國稅高考、公費留學考，在當年非常難考，當時為了改善家境，縣長放棄留學在台灣執業，是竹竹苗第一把交椅的律師，是具有法律及財政專業，非常優秀的政治人物。

更重要的是，陳縣長接任的時候，當時新竹縣的總預算80億左右、負債4億，可是8年執政後，陳縣長留給下一任縣長40億的結餘款，還有縣政府土地將近百億，從負債到縣庫豐裕，這是陳縣長奉公守法、清廉自持，所以獲得新竹縣民的愛戴。

徐欣瑩說，陳進興在47歲時被提名並當選新竹縣長，而徐欣瑩今年也是47歲。由他加入團隊擔任總部主委，是優質的執政傳承，相信對於老中青三代的選民，也能夠大大的加分。

陳進興則說，他和3名縣長參選人都認識，也都有交情，但是為了新竹縣的未來，他一定要站出來支持徐欣瑩，因為她有完整的學歷專業，也有豐富的民代歷練，加上有執行力與政見規劃，是最好的人選。他接任主委絕不採取抹黑、栽贓、造謠，更不會做出變相買票的行為，要用清白正當的方式給選民最好的選擇。也希望其他參選人不要用這種抹黑手段，打一場正當公平的選戰。

兩人在致詞後與姊妹後援會長、前副縣長徐柑妹，以及副主委彭泓瑋、徐益權共同攜手合影，宣誓要讓徐欣瑩入主縣府，現場近百位支持者報以熱烈掌聲。