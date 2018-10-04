談監察院農舍調查報告 陳金德解讀：沉冤得雪

2018-10-04 12:58

［記者林敬倫／宜蘭報導］監察院昨發布監委仉桂美、李月德調查報告指出，宜蘭縣政府農舍發照浮濫，要求檢討，宜蘭縣代理縣長陳金德今天指出，監委發布的新聞稿避重就輕，調查報告內容明白指出，農委會興建農舍經營計畫書規定逾越法律授權，應該廢止，這與縣府立場相符，讓他沉冤得雪，他更批評農委會的規定既不專業又愚蠢，此案應由內政部主導。

監委昨依據出爐的調查報告，發布新聞指出，宜縣府於107年2月1日公告實施的「宜蘭縣農業用地申請興建農舍審查作業要點」，卻反其道而行，又擅自放寬農委會函示規定，已違反上級機關法令規定。

調查意見指出，宜蘭縣農舍發照浮濫，凸顯縣府執行農舍政策，已偏離農業發展條例賦與「無自用農舍」的「農民」興建農舍權利的初衷，應予檢討改進，農委會亦應會同內政部詳究原因，依法積極導正。

陳金德今出面反擊，他直指監委發布的新聞避重就輕，調查報告內明確指出，農委會的興建農舍經營計畫書所載農舍應「臨界、臨路」興建之規定，內容已涉及人民權利之限制，逾越法律授權，不應規定於興建農舍經營計畫書中，他上任後一直在強調這個問題，這讓他沉冤得以昭雪。

陳金德呼籲，農委會應該依照監察院的調查意見，註銷興建農舍經營計畫書所載農舍興建應「臨界、臨路」興建之規定，並會商內政部與法務部，重新訂定新的標準，審慎考慮實質農地農用情形，不宜再訂定苛刻的規定。

陳金德更批評，農委會的規定既不專業又愚蠢，怎麼蓋房子應是內政部的專業，此案該由內政部主導，農委會應只是會商單位。

陳金德指出，他上任後公告的農舍申請審查辦法，是行政規則，也遵循農委會的行政指導，但行政指導人民可以拒絕，沒有強制力，所以真正的問題仍是農委會規定逾越法律授權，他誠懇呼籲，時機已到，農委會應盡速面對這件事情。

他更批評，當初訂定這個規定的是國民黨時代的農委會主委陳保基，真正欺負農民的是陳保基。