鄭朝方為立委媽媽導覽竹東市場 暢談「營養午餐2.0」

新竹縣長參選人鄭朝方今天邀請民進黨不分區立委陳曼麗逛竹東市場，兩人並針對營養午餐議題做交流。（記者廖雪茹攝）

2018-10-04 12:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕小時候最喜歡和阿嬤逛市場的新竹縣長參選人鄭朝方，今天為民進黨不分區立委陳曼麗導覽竹東市場，介紹自己從小吃到大的銅板美食，兩人並針對營養午餐議題做交流；陳曼麗期許鄭朝方當選後，能落實中央的政策，當孩子們營養午餐的守門員。

長期關注婦女權益、食安等議題的陳曼麗，也在立法院衛環委員會推動相關法案。陳曼麗表示，當媽媽真的有很多煩惱，尤其掌管柴米油鹽醬醋茶的主婦們，買菜不僅要擔心菜價浮動，食材新不新鮮、有沒有農藥殘留，還要擔心孩子吃得夠不夠營養等，在挑選食材上是一大考驗。

鄭朝方說，父母都很注重孩子的健康，所以對孩子吃了什麼，攝取營養夠不夠非常在意，所以他提出的免費營養午餐政見當中，很重要的一個環節，就是營養午餐要全面升級，以農業契作、標明食材履歷、以及食材鮮採直送等方式，縮短產地與餐桌的距離，也替孩子的食安把關，讓家長放心。

陳曼麗也說明，蔡政府上任後，農委會推動的4章1Q政策（4大安全標章、1個QRcode），也是希望替校園食品安全把關，更希望一週5天的營養午餐中，校方能有一天使用有機食材，讓孩子吃得安心。

除了吃得健康，親子育樂場所也很重要。鄭朝方表示，新竹縣絕對有足夠的親子休閒場所，像是他當選後首要盤整的頭前溪沿岸河濱公園，可從竹北芎林延伸到竹東，與左岸的新竹市政府一起合作，打造雙城的運動廊道，提供親子優質的休閒環境。