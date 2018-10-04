陳學聖嗆賭民調 月底差距未達15％內請雞排、珍奶

2018-10-04 12:50

［記者許倬勛／桃園報導］國民黨桃園市長參選人陳學聖昨與名嘴唐湘龍、國民黨前文傳會主委李明賢連袂上「市長進行式+94要客訴」直播節目，3人一搭一唱轟中央執政不力，酸溜溜指小英只敢去營區不敢進市區，就怕拉低各地選情，陳更嗆賭，如果月底民調差距跟鄭文燦未拉進15%以內，就買100份雞排、100杯珍奶請觀眾。

陳學聖曾多次表示桃市選情逐漸倒吃甘蔗，聲勢雖慢熱但明顯進展，他在節目上聲稱，只有國民黨才能建設好桃園、懂得桃園市民要的是甚麼，反觀鄭文燦施政蝸行牛步，如社會住宅跳票、航空城停擺、各項軌道建設延宕，也以對手的經歷與自己對比，說自己曾任記者保有默默觀察社會的性格，鄭文燦則是當過新聞局長，大鳴大放又愛作秀。

「大環境的影響很大，鄭文燦打得很好是因為他只打小球、不打大球」唐湘龍認為，鄭文燦的確把「小事」安頓得好，但卻無法處理有規模的建設，他分析，桃園航空城潛力十足，只要發展起來可望成為亞太航空樞紐，但是民進黨冷處理兩岸關係，不與中國配合，航空市場要怎麼發展？

李明賢則提出「勝選」看法，建議陳學聖掌握時事、提供改善策略並多爭取曝光，在本質上藍大於綠的桃市，一定有機會逆轉勝。

3人都看好國民黨年底逆轉勝，在主持人楊琇晶起鬨建議下，端出選舉「祭品」，表示如月底前民調沒有拉到差距15%以內，就各買100份雞排、100杯珍奶請觀眾；陳學聖笑說，選民千萬不要為了雞排跟奶茶讓民調太難看，畢竟選舉是選桃園的未來。