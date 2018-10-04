「相信葛特曼」引熱議 蘇上豪再PO文：靜待司法評判

台北市長柯文哲受到《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）質疑，過去在台大醫院時擔任器官仲介中間人。（資料照）

2018-10-04 12:45

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲受到《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）質疑，過去在台大醫院時擔任器官仲介中間人。博仁綜合醫院心臟外科主任蘇上豪昨（3日）在臉書上發千字文聲援葛特曼，引發網友熱議，今天（4日）再度於臉書發文，重申他同意葛特曼的書中觀點，但目前已經進入司法程序，只能靜待司法做評判。

蘇上豪昨天在臉書上表示，柯文哲在《屠殺》一書被描繪成「仲介器官移植」的形象，柯「set an appointment」（安排預約），雖然看起來隱晦，但講白就是說「Yes!」（好）。蘇上豪說，書中提到，柯文哲曾在秘密會談中，告訴葛特曼，多年來曾經帶了好幾個「老邁（Aging）」的病人去中國做器官移植，其中這句「老邁」是關鍵，因為等待移植的病患若超過65歲，在健保局的名單裡，不僅被排除在外，即便幸運有器官，大抵可能是被「年輕」病人拒絕過的邊緣品。

蘇上豪的文章在網路引起熱議，許多網友在論壇上爭論。他今天再度於臉書上指出，雖然他的文章在PTT被血洗，臉書也被攻擊，但覺得大多數臉友都是理性探討問題，由於柯文哲和葛特曼之間以經進入司法程序，他的臉書討論也不便再加油添醋，靜待司法做評判。

蘇上豪今天做出2點總結：第一，器官移植是專業，器官仲介不用專業，他不同意，也挺身捍衛，不可以將兩者掛鈎；第二，他同意伊森的書，但對於葛特曼說柯去中國活摘器官存疑，因為葛特曼不會開刀。