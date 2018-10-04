美艦11月再來台海？ 國防部：毫無所悉

2018-10-04 11:56

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美中之間除貿易戰衝突、南海局勢升溫外，美國有線電視新聞網（CNN）還報導，美軍為展示有能力隨時應對武力衝突，擬在下個月某一天派軍艦進行「展示武力的軍事行動」，活動區域甚至可能包括台海。但對此報導，國防部稱「毫無所悉」。

而美軍在今年7月7日上午，才派配備神盾作戰系統的美軍伯克級驅逐艦馬斯廷號（DDG-89）及班福特號（DDG-65）兩艦自從我南部海域航經台灣海峽。當時國防部稱，美艦航行期間，國軍依規定對周邊海、空情狀況全程掌握與應變處置。