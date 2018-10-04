監院約談管中閔前夕 嘉市議會通過提案支持大學自主

2018-10-04 12:17

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕監察院將於明日約談台大校長當選人管中閔，嘉市議會今天通過由議長蕭淑麗領銜提案、獲跨黨派過半數15位議員連署的臨時動議，籲請中央儘速聘任台大校長，成為全台第一個通過支持大學自主的議會；蕭參選年底嘉義市長，外界讀解蕭此舉是「挺管」，蕭受訪表示，她不認識管，管是經合法程序產生的校長人選，認為政治介入校務運作太深，提案用意是要挺民主法治。

未簽署連署書的民進黨議員蔡文旭表示，此議題屬於教育部與台大的問題，與嘉市議會無關，認為連署純粹是「選舉議題」。

王美惠：挺大學自主不代表挺管

「我挺大學自主，不代表我挺管！」同為民進黨議員，王美惠也參與簽署連署書，但她強調，連署書完全沒有寫到管中閔三個字，她認為管有問題因此不能上任，她挺大學自治，連署是要讓台灣未來的高教發展更好。

同樣未簽署連署書的台聯黨議員蔡永泉說，他尊重學術自由，但管到中國引起台灣人疑慮，他認為台灣與中國的狀況特殊，管案應有不同考量。

嘉市議會臨時會今天上午舉行閉幕，會中通過蕭淑麗提案臨時動議案，蕭隨後由副議長郭明賓、議員張榮藏、黃秋澤陪同接受記者訪問。蕭指出，嘉市是民主聖地，也是文風薈集，雲嘉平原的教育首善之都，議會通過此動議，對嘉市及對台灣地方自治與台灣憲政史都有重大意義。

蕭淑麗表示，這8個多月來，中央為了不讓管上任台大校長，動用所有權力與資源阻撓，不只傷害大學自治、大學自主、學術自由，更徹底動搖台灣民主法治，嘉市議會跨黨派、過半數議員共同支持此提案，籲請中央遵守憲法及大學法的大學自主與學術自由，儘速依法聘任管為台大校長，這是挺法治、挺民主，也是挺台灣、挺未來。

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