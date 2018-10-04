藍綠拒談柯P器官移植爭議 葛特曼取消訪立院

《屠殺》作者伊森．葛特曼今取消訪立院。（資料照）

2018-10-04 11:46

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕《屠殺》一書作者伊森‧葛特曼（Ethan Gutmann）在台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏牽線下，原訂今午4時要親赴立法院拜會衛環委員會召委民進黨立委吳焜裕及國民黨立委陳宜民，並在陳宜民辦公室閉門會議。不過今出現變數，臨時取消。

吳焜裕與陳宜民昨受訪時，都證實今將親自接待葛特曼，不過據了解，因時機敏感，吳、陳宜民之後設下不談台北市長柯文哲、器官移植等爭議的前提，楊憲宏聽完後，主動取消這次會議。

吳焜裕表示，一般有任何相關團體、專家學者要例行性拜訪當然都很歡迎，但葛特曼這次拜會，沒有清楚說明來意，要談論甚麼議題也沒有明講，鑒於近日葛特曼與柯的紛擾，為避免模糊焦點，且今天下午原本就有安排好例行性的身體健康檢查，決定取消這次會面。

陳宜民表示，楊憲宏當初致電表達拜會之意，但事發突然，他與幕僚討論後，設下不談到柯文哲、相關器官爭議等前提，以避免外界誤會，但可以討論醫療相關的修法建議或議題，楊憲宏聽完後，就決定不來了。他也說，黨團昨獲悉後，認為葛特曼在選舉時刻來台，卻用意不明，也建議不要會面。