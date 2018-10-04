蘇上豪稱相信葛特曼 柯P：找來辦公室談一談

2018-10-04 11:48

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲器官移植爭議持續延燒，博仁醫院心臟外科主任蘇上豪昨在臉書發文表示，他選擇相信葛特曼。台北市長柯文哲今早出席活動後被問及對蘇發文的看法，他表示自己不曉得蘇是誰，對方沒在台大醫院工作過，也可以找更多醫生反駁他，但既然是醫界人士，可以找來辦公室談一談，他到底相信東西、在講什麼東西。

針對今早由競選辦公室發言人陪同律師到台北地檢署按鈴，控告葛特曼誹謗，但官司在兩個月內，似乎對柯的清白也難有澄清作用，柯對此僅重申，有沒有，在醫界都很清楚，但就像昨天講的一樣，不要為了選舉把整個台灣社會打亂掉，他認為這樣搞下去，對器官移植、重症醫學都會有蠻大的傷害。

由於柯目前僅針對葛特曼指他是「Liar」提告，媒體追問例如葛特曼在書中暗示柯是中間等部分，還有邀請葛特曼來台的蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝、被質疑扭曲語意的記者會口譯，後續也會提告嗎？

柯表示，到了法庭上會一條一條拿出來處理，聽說葛特曼記者會當天只有講「Liar」，其他也沒有講，這種人都用暗示的，「奇怪，到底一個外國人跑來台灣當選舉打手幹嘛？實在是很怪異。」

柯感嘆，如果不是選舉都沒有這些事情，但社會上還是不可以讓壞人得逞，本來很不喜歡告這些人，但現在這樣會去討論看看，該告就告。媒體追問柯認為葛特曼是誰的打手？柯表是他不曉得，反問媒體「你認為呢？」

至於民進黨秘書長洪耀福昨表示，葛特曼來台，百分之百跟民進黨沒有關係，柯嗤笑表示，重點不是我相信不相信，而是台灣人民相不相信，這才是重點。

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