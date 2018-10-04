中國統戰滲透建中？ 校方：不侷限特定國家

2018-10-04 11:40

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市立建國中學二度受中國山東濟南市台辦邀請，參與11月4日至11日舉辦的「齊魯風．兩岸情」優秀中學生中華文化研習營，8天行程大半是參訪景點，學生只需自付機票及保險等相關費用，建中校方並給予公假前往，遭外界質疑挾有統戰色彩。建中今回應，若稱統戰亦無妨，但校方初衷在鼓勵學生開拓視野，並不侷限特定國家。

建國中學秘書鄧書華今天出面受訪表示，就本次活動行程而言，學校參訪包括暨南大學附屬中學、長青中學、山東大學3校，用掉2天時間，其他知名文化景點包括孔子故居、孔廟，也涵蓋從小到大國文課本讀到的景點，如黃河、泰山及大明湖等地。

談到決定讓學生參訪及公假評估標準，鄧書華說，主要考量有無教育意義，包括是否與課程相關、參與學生是否有成長意義、帶隊老師是否能精進教學專業；倘若適合師長帶隊且老師也有意願，最後家長也同意，那校方才會開始籌備，並同意給予公假，且不只是去中國團，同一時間去新加坡及日本團，標準一致，都是給學生公假。

至於遭質疑統戰意味濃厚？鄧書華表示，身處全球化時代，校方評估是以教育角度出發；她也不諱言，文化與文化相互接觸，本身就存在相互影響的可能，要稱是統戰也可以，但校方純粹以學生學習成效及老師專業成長需求評估。

鄧書華表示，建中一年大概有類似10多個出國參訪團成行，除了中國、包括新加坡、香港、日本、韓國、德國、柬埔寨及緬甸，都有安排，沒有侷限特定國家。她強調，所有國家都是秉持相同標準，不管去哪都是跨文化交流，本來就會相互影響，但解讀卻是見仁見智。

她也提到， 基於拓展學生國際視野出發，讓他們成為國際公民，不如某些人士擔心的，當然老師帶隊也會注意，文化影響是否有失真部分，學生也非常聰明，會在教育過程中適時提醒，但此事不是只有在中國，不論哪個國家都有相同問題，校方都會讓學生沈澱討論。

教育局主任秘書陳素慧受訪表示，據了解，建中公文是10月1日發過來，10月2日收文，但目前還剛在簽辦當中；至於出訪標準？陳說，今年4月已訂定國際教育的中長程計畫，就是希望學校學生有機會跟國際上的學生交流，教育局會評估參訪計畫中，有無確實跟學生互動。

對於請公假一事，陳說，若要跟對方學校交流，一定都是在學期中，學期中的學期活動本就是用公假出訪。

談到中國統戰疑慮，陳說，現在鼓勵全球公民，希望學生知道同年學生在學什麼，內容多半是學習內容、社團體驗或跨文化體驗交換，帶隊老師也會適時引導。