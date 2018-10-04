高雄鐵路地下化14日通車 賴揆：新都心大步發展

2018-10-04 11:40

〔記者李欣芳／台北報導〕高雄市區鐵路地下化計畫（含左營及鳳山）即將在本月14日通車，行政院長賴清德今天上午主持行政院院會時表示，高雄鐵路地下化通車後，除將消除7處平交道及16處公路立體交叉，改善鐵路沿線居民生活品質，有助沿線都市縫合，均衡高雄南北發展，其串聯捷運、輕軌及高鐵，完善高雄軌道運輸路網，不僅便利民眾生活機能、提升都市景觀，帶動商圈發展，同時對高齡社會的大眾運輸需求、減少空污，也都扮演關鍵角色。

賴揆說，期待隨著華邦電12吋晶圓廠昨天在路竹科學園區動工、衛武營國家藝術文化中心以及高雄鐵路地下化即將在本月13、14日啟用，能讓高雄新都心更加大步發展。

賴清德今天在院會聽取這項計畫的成果效益報告，他表示，這項鐵路地下化是交通部對於台灣西部都會區受鐵路阻隔發展及對地面交通影響所提出最重要的改善方案，不僅所涉經費龐大、施工期程長，且往往會面臨不同民意的挑戰，比起一般道路工程需要更大的耐心做好各項溝通工作。

他說，高雄鐵路地下化全長約15.4公里，經費近千億元，自95年動工，前後歷時12年，即將通車營運，感謝吳澤成政委督導，以及交通部與相關工程團隊長年來的辛勞與付出，也要特別感謝高雄市政府，陳菊前市長、許立明代理市長與市府團隊及地方各界對於工程推動的大力支持。

賴清德說，為確實達成本計畫所規劃的整體效益，有關後續工程關鍵課題，高雄及鳳山車站開發大樓等第2階段工作，仍請交通部與高雄市政府持續合作推動，強化與地方溝通協調，務求如期如質完成。