陳定南系統力挺林信華 陳歐珀迴避不評論

陳定南系統力挺無黨籍宜蘭縣長參選人林信華，民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀（右）對此迴避不評論。（記者林敬倫攝）

2018-10-04 11:39

［記者林敬倫／宜蘭報導］已故前法務部長陳定南的公子陳仁杰及陳定南基金會董事長林光義，公開表態力挺無黨籍宜蘭縣長參選人林信華，外界解讀這是民進黨宜蘭整合的破口，民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀今召開農業政策記者會，針對陳定南系統不力挺，他則搖搖手迴避不評論。

林光義多次在公開場合表態力挺林信華，陳仁杰則是在自身臉書發文，指出並不知道陳歐珀委員與陳定南先生之間的關係，所以麻煩支持陳歐珀委員的朋友們友善轉達，要求陳歐珀在一週內，去除競選文宣任何陳定南相關的畫面及話語，更在臉書上公開表態，私下會支持林信華。

陳仁杰於臉書指出，支持林信華，是因為林的品德操守優於林姿妙及陳歐珀兩人，但選舉期間他不會公開露面、發言與站台。

針對外界解讀陳定南系統力挺林信華，是民進黨宜蘭整合的破口，陳歐珀今面對記者提問，搖搖手迴避此問題，不予評論；民進黨宜蘭縣黨部前主委林進財則幫忙緩頰表示，要支持誰是個人的意見，所以根本無法給予任何評論。

民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財則表示，謝謝大家對5合1選舉的關心，秉持愛護宜蘭縣的心情，相信大家都會顧全大局，至於陳仁杰要求陳歐珀競選文宣去除任何有關陳定南的話語，黃建財則說，會盡力與陳仁杰溝通。