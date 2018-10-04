吳敦義被告「搓圓仔湯」 國民黨反咬：跟郭榮宗案不同

2018-10-04 11:29

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義日前針對台東縣長選舉藍營出現分裂問題，提及盼違紀參選的前台東縣長鄺麗貞能「競而不選」，遭前民進黨立委郭榮宗告發違反選罷法「搓圓仔湯」條款。國民黨文傳會代理主委唐德明今日表示，郭榮宗過去擔任桃園市議員時因為涉及賄選、遭判決當選無效，而且郭案遭查出提供300萬元要求他人參選瓜分對手選票，反觀吳敦義從未對鄺麗貞提出任何條件，兩起事件完全不同，郭榮宗根本是「烏龍告發」。

他並說，郭榮宗意圖以扭曲的資訊影響選情，他希望選舉不要淪為濫訴、刷存在感的個人秀。

唐德明表示，吳敦義針對台東選情的談話只是舉過去的案例，曾經有候選人雖然登記參選，但不做競選活動，這很明顯與選舉罷免法「搓圓仔湯」條款扯不上邊，完全沒有「行求期約或交付賄賂或其他不正利益」的構成要件，只要有一點法律常識的人都很清楚，沒有對價關係，何來期約賄選問題？

他還說，相對於郭榮宗的案例，郭榮宗提供300萬元要求他人參選瓜分對手選票，且彼此間的協議還有證人證明有條件交換，後來對方不願意，所以被以預備犯判刑。

唐德明強調，郭榮宗對於判決結果有任何不滿，應該循正常司法管道提出救濟，而非牽扯不相干的事件，意圖模糊焦點，混淆社會視聽，浪費司法資源，此舉絕非社會大眾所能接受。