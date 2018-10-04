柯P陷活摘器官風波 賴清德正氣凜然舊文被推爆

2014年選戰時柯文哲也曾身陷器捐案，許多網友竟回頭翻行政院長賴清德臉書的文章。（資料圖）

2018-10-04 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲身陷活摘器官風波，遭《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）指稱是「騙子（liar）」，柯辦於今（4）日上午已提告。由於2014年選戰時柯文哲也曾身陷器捐案，許多網友竟回頭翻行政院長賴清德臉書的文章，大讚寫的真好，「好一篇正氣凜然的文章！」

賴清德2014年11月21日於臉書發文，認為醫師公會理事長、國民黨籍前立委蘇清泉指控柯文哲「強摘病人器官」，離譜地暗指國家級的台大醫院「集體殺人」的言論，根本是「踐踏醫學專業，破壞同袍名聲」、「自甘淪為政治的打手」、「侵犯了良知的紅線」，此種言論使醫界蒙羞，更傷害台灣在國際醫療領域的形象。「國民黨在選情危急時的奧步，向來是不計代價、不擇手段的」、「刻意在選前一週拋出此議題，司馬昭之心路人皆知」。

賴清德指出，任何醫療作為能夠在台灣最高醫學殿堂台大醫院進行，並公開在知名國際期刊上發表，「絕對不可能是違反人道的作為」、「否則早在十多年前就已經引起軒然大波了，哪會等到現在才開始討論」。除此之外，賴清德也舉出醫界專業背書，器官捐贈者必須被專業判定腦死，並經家屬同意及非常嚴謹的程序才能進行器捐，這是跨科別的集體判斷，「非其中任何一位醫師所能主導或獨立決定」。

賴清德更批蘇清泉，當上國民黨立委後就把利益放中間、醫師誓詞放兩邊，但投票前夕的瘋狂指控，更證明在國民黨眼中，「政黨利益凌駕所有專業與道德良知」、「只有柯醫師超越藍綠的白色力量，才是擺脫政治惡鬥唯一的路」。

此篇2014年的文章舊文章，自昨（3）晚11點多開始有網友陸續留言，至今短短12小時已經吸引上百名網友「複習」並留言，紛紛大讚：「好一篇正氣凜然的文章」、「講得好」、「神串留名」、「此文不能沉」。