婦聯會非附隨組織？ 雷倩：黨產會無由將財產收國有。（記者叢昌瑾攝）

2018-10-04 11:06

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今天召開聽證會，針對婦聯會財產是否為政黨及附隨組織不當取得財產，及是否應命婦聯會財產移轉國有進行認定。婦聯會主委雷倩表示，婦聯會的385億元財產，沒有任何財產屬於不當取得，黨產會也無基礎將婦聯會全部或部分財產收歸國有。

國民黨行管會副主委李福軒表示，國民黨未曾實質控制婦聯會人事、財務或業務，婦聯會非國民黨附隨組織。為表達不滿，李福軒還當場對雷倩表示，「我是否可以代表國民黨，請妳現在就辭職？」

由於婦聯會170箱資料，去年遭婦聯會前主委辜嚴倬雲家族搬走，包括內含的60箱財務資料都被銷毀。行政院黨產會調查報告推估，婦聯會歷年勞軍捐高達465億元。

報告並揭露，婦聯會從79年到105年止的歷年利息收入合計共301億餘元；到105年底止，婦聯會「隱形金庫」保管委員會銀行存款及利息本利合計應有479億餘元。

雷倩不滿表示，黨產會報告高估婦聯會收入數「勞軍捐款」部分，也高估婦聯會106年底「軍宅計畫」餘額，中間更有謄抄錯誤。

雷倩表示，勞軍捐不經國庫，不屬於任何政府機關；勞軍捐與國民黨無關，絕非黨產。勞軍捐由捐助組織決議通過，由銀行於結匯時代扣、交指定單位統籌分撥使用，並非政府捐款。勞軍捐並非不樂之捐，而是人民自發的愛國樂捐運動，並由政府協助。

雷倩批評，黨產會將軍宅計畫與勞軍捐款混為一談，勞軍捐有174億，婦聯會勞軍捐撥付軍宅計畫金額是47.3億元，軍宅計畫總共是139億，很多部分與勞軍捐無關。

雷倩表示，黨產會不當前提試算，經過合理調整後，婦聯會財產應做以下分配使用。軍宅計畫相關餘額，應由婦聯會保有並繼續執行與軍、眷、警、消、榮福利相關工作；非關軍宅之財產，應由婦聯會保有並自主使用。縱使認為勞軍捐款有爭議，也該將餘額返還原捐款人，而非由黨產會收繳沒入國庫。