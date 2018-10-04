再辯公投連署 國民黨嗆民進黨：2008年入聯公投54％不合格率

2018-10-04 10:37

〔記者施曉光／台北報導〕最近藍、綠為了誰的公投案不合格率比較高，爭得面紅耳赤，國民黨發言人洪孟楷今天上午召開記者會提出民進黨官網分別在二００七年六月二十三日、十一月二十八日公布的新聞稿明白指出，討黨產、入聯等兩項公投案各有一百四十萬、二百七十二萬多份連署書送到中選會，而且監察院的相關調查報告資料中也指出民進黨送了二百七十二萬多份入聯公投連署書到中選會，中選會與民進黨如今卻否認，這到底是過去中選會搞烏龍？還是民進黨吹牛膨風？

國民黨的反空污公投案最近被中選會指控不合格率高達三成七，其中還出現一萬多份死人連署，偽造情況多達七萬多份，洪孟楷日前反控民進黨二００八年入聯公投才是真正造假，不合格率高達五十四％，但中選會昨已澄清入聯公投不合格率為十九．八九％，民進黨發言人林琮盛批評國民黨錯把當年民進黨新聞稿公布收到二百七十二萬多份的數字當成中選會的統計數字，事實上民進黨真正送到中選會的份數只有一百五十六萬六千多份。

為此，洪孟楷今天拿出相關資料強調，自己說話有憑有據，今天數字所以會有差異，要不是中選會「搞丟」了一百多萬份連署書，就是民進黨當年膨風，「中選會與民進黨相互打臉」，但民眾真正在意的是中選會有沒有依法行政。

根據他所提出的資料，民進黨官網「新聞中心」在二００七年六月二十三日公布的新聞稿指出，討黨產份數一百四十萬份，十一月二十八日新聞稿公布入聯公投案送中選會二百七十二萬份公投，對比今天中選會公布只有一百多萬份，消失的連署書到底跑到那裡？

他強調，當年是民進黨籍的總統陳水扁執政，其中究竟有何不可告人之事？反正不是中選會搞烏龍，就是民進黨新聞稿睜眼說瞎話，中選會難道是「助選會」？

洪孟楷說，綠營這兩天指控國民黨出示的中選會反空污公投案連署收據是造假，並反指國民黨潑糞，但明明這次是中選會與國民黨之間的紛爭，與民進黨毫無關係，綠營立委們卻急著跳出來護航，證明綠營立委都是打手、側翼。