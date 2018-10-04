雙北市長辯論學生自己辦 丁守中出席並向柯P下戰帖

2018-10-04 10:27

［記者簡惠茹／台北報導］首都市長選舉沒有電視辯論會，學生決定自己辦，雙北9所大學學生會發起「雙北市長候選人城市論壇」，邀請參選人發表青年為主體的政見並進行辯論，今天學生向國民黨台北市長參選人丁守中遞送邀請函，丁守中率先同意參加，並向台北市長柯文哲下戰帖一同參加辯論。

台大、北大、文化、輔仁、銘傳與政大等9校學生會及青年社團發起「雙北市長候選人城市論壇」，將在10月21日下午3點在台灣大學第一活動中心怡仁堂舉行，今天銘傳大學學生議會議長張文蔚和文化大學學生會員代表會主席陳亭儒前往松山區草埔市場遞交邀請函給台北市長國民黨參選人丁守中，丁守中當下欣然同意。

張文蔚表示，由於今年雙北市長選舉未見辯論會產生，對此感到遺憾，學生們針對青年關心的議題，包含青年住宅、勞動條件、就業等等擬出問題向參選人們提問，論壇過程中也有辯論環節，希望多了解大家對於青年群眾的政見，接下來會陸續向所有參選人遞送邀請函。

張文蔚舉例，大家很關心青年住宅的部分，現在台北物價很高，有的校區校地沒那麼大，校內沒有足夠住宿空間提供給學生，校外選擇又不多，一來物價高，銘傳台北校區有些學生一個月要花7000元租金租雅房；二來有些住宅比較舊，有違建的可能性，希望可以聽到參選人們提出具體政見幫忙改善。

丁守中為首位接下邀請函的台北市長參選人，當下欣然同意，認為首都市長選舉確實要有電視辯論，並向台北市長柯文哲喊話，丁守中表示，距離選舉剩下不到2個月的時間，台北市長選舉卻沒有電視辯論，柯文哲竟然不同意，這是非常荒謬的事情，柯文哲在躲避什麼？逃避什麼？難道柯的施政結果只能靠網紅、學姊裝飾加分嗎？為什麼不來接受市民大眾檢驗，接受其他候選人的挑戰？

至於青年住宅政策，丁守中指出，現在閒置校舍很多，有些校舍可以開放出來做為青年宿舍使用，用BOT合建方式，並改變學校校區附近土地分區使用規則，讓民間提供更多學校校舍，而不是像柯文哲只是全面禁止，甚至還要把文化大學學生搬到北投士林科技園區離學校8公里以外的地方，車程都要5、60分鐘才會到文化大學山上，這是不切實際的做法。

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