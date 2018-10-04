恐怖份子愛用豐田車 溫朗東：Toyota需負些責任

豐田車為非洲、中東等武裝組織愛用載具，有卡車界的「AK-47」、「窮國的坦克」等稱號。（美聯社）

2018-10-04 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲身陷活摘器官爭議，獨派作家溫朗東撰文稱，

葉克膜「有利於增加器官移植的金錢價值」，柯卻對葉克膜技術可能助長中國政府活摘器官避重就輕，質疑柯態度有問題；有網友留言反問，豐田出產的車，在沙漠地形適應良好，成為恐怖份子愛用的載具，豐田卻沒有出面譴責恐怖份子，也需負相關責任？溫對此回應，若屬實「我認為Toyota確實要負一些企業責任。」

自由台灣黨政策部主任溫朗東在臉書撰文指出，葛特曼跟柯文哲的說法並沒有明顯的衝突，但他認為「用較高的道德標準來看，柯文哲有問題；用較低的道德標準來看，柯文哲稱不上惡」。溫朗東說，核心問題在於，「如果柯文哲現在得知葉克膜技術會助長中國政府活摘器官販售，柯文哲有沒有要譴責中國政府濫用醫學技術？」

有網友留言反問「Toyota做的商用貨卡由於耐操好用，莫名的在沙漠地形適應良好，機動力高，零件便宜，普遍出現與中東戰爭中，尤以恐怖分子、民兵為愛用，車上架個機槍就能上陣，我覺得toyota做為一個跨國企業，卻沒有善盡社會責任，沒有譴責買他們車子的恐怖份子。」

溫朗東對此回應：「 Toyota的案例我不太理解。如果你所說屬實，我認為Toyota確實要負一些企業責任。」

此回應被許多粉絲團以及PTT轉發，鄉民紛紛表示：「看來買TOYOTA的都有犯罪嫌疑啊」、「什麼時候要去譴責刀具店老闆」、「那toyota要怎麼負企業責任」、「其實照你的邏輯，發明手術刀的人才是最邪惡的」。

1987年利比亞與查德爆發戰爭，查德軍以豐田皮卡所改裝的火箭車，利用在沙漠中高機動性的優勢，大敗利比亞坦克部隊，使得這場戰爭被後人稱之為「豐田戰爭」，而豐田車也成為非洲、中東等武裝組織愛用載具，有卡車界的「AK-47」、「窮國的坦克」等稱號。