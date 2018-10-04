柯文哲陷活摘器官爭議 他分析「核心問題」引發兩極討論

台北市長柯文哲身陷活摘器官爭議。（資料照）

2018-10-04 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲身陷活摘器官爭議，對此時事評論人溫朗東撰文指出，核心問題在於，若柯得知葉克膜技術會助長中國政府活摘器官，那他是否要譴責中國？這番說法引發網友兩極評價。

溫朗東在臉書撰文指出，葛特曼跟柯文哲的說法並沒有明顯的衝突，但他認為「用較高的道德標準來看，柯文哲有問題；用較低的道德標準來看，柯文哲稱不上惡」。溫朗東說，核心問題在於，「如果柯文哲現在得知葉克膜技術會助長中國政府活摘器官販售，柯文哲有沒有要譴責中國政府濫用醫學技術？」

溫朗東表示，柯文哲用愛因斯坦與原子彈的關係替自己辯駁，但「柯文哲並沒有做到愛因斯坦做到的事情」，即簽署《羅素—愛因斯坦宣言》，他認為柯文哲並非在活摘器官上要負大部分的責任，但柯文哲沒有愛因斯坦或是諾貝爾的道德高度。

溫朗東最後總結，他不支持對柯的造謠抹黑，但也不要跟他說，柯在這次事件中，表現出來的態度是好的。

這番言論引發網友兩極評價，有人批評他「為了討厭的政治人物，把道德標準無限上綱」，也有自稱醫療工作者的網友感嘆，「您可能不了解醫學的專業內容，所以有相當大的誤解」、「你的論述能力很強，但醫學專業不是被論述能力包裝後一轉彎二轉彎就能扭曲是非惡意批判的。」

對於網友說法，溫朗東則回應自己不支持吳祥輝，並稱他的操作是「老派的抹黑手段」。他也補充，「愛因斯坦發明相對論沒甚麼不對，柯文哲教授葉克膜也沒什麼不對」，但他在意的是柯沒有做到對權力者的批評。