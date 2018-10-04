是誰平定「魏明仁之亂？」彰化政壇熱議

是誰平定「魏明仁之亂」？成為彰化政壇火熱話題。（記者顏宏駿製圖）

2018-10-04 05:51

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「五星共產寺」灰飛煙滅！最近成為彰化政壇最火熱的話題，「是誰平定魏明仁之亂？」藍、綠各執一詞，有人說「魏明谷」或「紐約時報」，也有人說「白沙屯媽祖」，而最新的版本則是「蔣介石和屌神發功」。

但長期帶碧雲禪寺比丘尼陳情的縣議員許書維說，縣府這次鐵腕拆除，功勞不在話下，魏明仁在地方「長期作亂」，要不是《紐約時報》報導，幫國人點出問題所在，恐怕今年10月1日（中國國慶日）二水人還在聽「中國國歌」，看五星旗飄揚。

許書維說，魏明仁巧奪碧雲禪寺產權，欺壓善良的比丘尼，更可惡的是佔據違章宣揚「紅色思想」，卻可以囂張那麼久，就因為他拿著「強國招牌」魚肉鄕民，以為台灣政府都不敢動他。

他說，國軍退將早年「反共」，如今卻是「媚共」，中共奪台的野心可曾改變過？退將有利用價值，成為統戰的棋子，而台灣人的「敵我意識」越來越弱，甚至有不少人聯共制台或結合中國勢力打擊民進黨。台灣是我們的家，有多少人在自己家聽到「義勇軍進行曲」會氣憤？看到「五星旗」會憤慨？

住在「五星共產寺」旁的董先生坦承，附近居民最有感的是「噪音」，大家都知道碧雲禪寺被「老共」奪走，比丘尼四處陳情，但大家都怕惹事而不敢插手去管，大家都怕引（紅）火上身。

碧雲禪寺一名比丘尼說，今年大年初三，一名社頭來的香客，得知她們被魏明仁欺壓，深感不平，立即到隔壁「五星共產寺」對魏明仁曉之以理說「咱不可欺負出家人」，結果當場被魏踹斷三根肋骨，住院一個禮拜，後來這名居士也不敢提告，原因就怕對方有中國當靠山，「這真是台灣人的悲哀」。