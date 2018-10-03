自由投票所》相信柯P還是葛特曼？69％選他！

有69％讀者選擇相信柯P，相信葛特曼的僅有31％。（圖擷取自自由投票所）

2018-10-03 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕《屠殺》作者伊森．葛特曼昨（2）日在台召開國際記者會，本報對此在臉書粉絲專頁上「自由投票所」調查民意，詢問讀者在葛特曼與柯文哲之間相信何人，有69％讀者選擇相信柯P，葛特曼信服率僅有31％。

本報昨（2）日晚間10點39分，在粉絲專頁「自由投票所」詢問讀者：「屠殺》作者伊森．葛特曼指控台北市長柯文哲是『騙子』，柯文哲要求葛特曼24小時內道歉，否則就提告。請問你相信誰？」累計24小時共超過2.3萬人次投票，結果顯示柯文哲以69％得票率勝過葛特曼的31％。

《屠殺》作者伊森．葛特曼昨天在記者會上說明書中內容，他明確指出，柯文哲當年受訪時知道，「從台灣來的病人不必擔心從囚犯或毒癮犯者取下的器官會不健康，因為器官都來自法輪功」。當被問到是否認為柯文哲是個「騙子」（Liar），他回答「Yes」，也因此被柯文哲限時要求道歉。

針對《屠殺》作者伊森．葛特曼未在今晚9時49分時限前道歉，台北市長柯文哲競選辦公室發出書面聲明表示，「很遺憾的，24小時截止時，都還沒有收到他任何的回覆」，所以明（4）日上午10時於台北地檢署，委任律師將代表柯文哲先生，正式對葛特曼先生提出妨害名譽的告訴，以捍衛名譽。

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