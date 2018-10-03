開吉！葛特曼沒道歉 柯競辦：明10點到地檢署提告

《屠殺》作者伊森．葛特曼2日舉行國際記者會，說明書中內容。（資料照，記者黃耀徵攝）

2018-10-03 22:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對《屠殺》作者伊森．葛特曼未在今晚9時49分時限前道歉，台北市長柯文哲競選辦公室發出書面聲明表示，「很遺憾的，24小時截止時，都還沒有收到他任何的回覆」，所以明（4）日上午10時於台北地檢署，委任律師將代表柯文哲先生，正式對葛特曼先生提出妨害名譽的告訴，以捍衛名譽。

柯競辦公室聲明指出，伊森葛特曼（Ethan Gutmann）先生身為一位資深記者，同時也是諾貝爾和平獎的被提名人，這麼有影響力的人，竟然在國際記者會上，沒有任何證據就直接指稱柯文哲先生是騙子，所以我們當天立刻發函要求他在24小時內提出解釋說明。很遺憾的，24小時截止時，都還沒有收到他任何的回覆，所以明（4）日上午10時於台北地檢署，委任律師將代表柯文哲先生，正式對葛特曼先生提出妨害名譽的告訴，以捍衛名譽。

《屠殺》作者伊森．葛特曼昨天下午在台北召開記者會，會中有民眾提問是否認為柯文哲是「Liar」（騙子），葛特曼點頭稱「Yes」（是）。當晚柯文哲在臉書貼出律師函嗆聲，若葛特曼不在24小時內道歉，將跨國告到底。

然而今晚9時49分時期限截止，葛特曼方面並未出面道歉或是進一步回應，反倒是邀請葛特曼來台的蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝率先在臉書發難，嗆柯文哲是俗辣，他會讓柯文哲更有名。

吳祥輝還在臉書貼文中酸柯文哲只不過暴得虛名4年，他已經在台灣成名43年，柯文哲若在排隊的隊伍中跪著，他會考慮給柯機會提皮包。貼文最後，吳祥輝還說，「我希望柯文哲落選，但這才不是我的終極關懷。我關心的是台灣，不是柯文哲這個俗辣。」