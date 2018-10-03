小智號巡講 林智堅力挺14年經驗鄭美娟

2018-10-03 21:24

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅小智號行動宣講車，巡迴各社區廟埕，迴響熱烈，晚間與東區市議員候選人鄭美娟一同和民眾面對面談政策。林智堅表示，過去他和鄭美娟都在立法委員柯建銘辦公室服務，不但是他的師妹，更是他得力的助手。鄭美娟為民服務邁入第15年，豐富的經驗深受民眾信賴，是擔任議員為民服務的最佳人選。

林智堅說，鄭美娟畢業於清華大學公共政策與管理碩士，過去擔任立法委員柯建銘特別助理長達14年，多年服務經驗，培養出為民思考的大腦，凡是以民眾為優先，未來擔任議員，絕對會嚴格監督市政，「若市長有做不好的地方，一定會直言。」另外，也將著重於婦幼、長輩及友善動物等政策，將推動高年級俱樂部課程、設置通學步道、增設親子廁所、推動寵物福利。

林智堅說，過去立法委員柯建銘的幫助，使他爭取中央超過100億經費建設新竹；未來鄭美娟當選，絕對會力挺師妹，「一通電話，智堅絕對挺美娟。」也肯定她過去14年的政治歷練，「絕對是一個值得大家託付、支持的最佳人選。」

「選市長，要選有經驗、會做事的！」林智堅說執政4年期間，新竹市脫胎換骨，除了東區外，包括香山、南寮、新竹左岸都有很大的改變，強調建設才是王道，政績就是選市長的唯一標準。新竹市被評選為全國最幸福的城市，「幸福工程是團體賽、也是接力賽。」他一個人的力量不夠，需大家齊心努力。這次選舉，民進黨在新竹市展現高度團結氣勢，「幸福特攻隊」未來將持續團體戰模式，盼讓市長及12名市議員候選人全數「全壘打」。

林智堅也和當地居民分享政績，包括市中心周邊延伸的水圳及綠帶，如隆恩圳、三民公園、中央公園等，都是新竹之森的一環；還有近期剛翻新完工的新竹公園、麗池園林也獲得行政院長賴清德好評。除此之外，新竹市老人福利完善，是全台本島唯一有發放老人年金的縣市，重陽敬老金也從一千元提升至兩千元；讓長輩最喜歡的則是全口假牙最高六萬元補助，甚至有長輩讚美，「少年市長有夠讚！」有了假牙後，能吃的東西變多了，真是讚！