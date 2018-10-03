蘇貞昌跑攤爭取支持 川普、韓國妹都來助選

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今晚出席記帳士公會餐敘，公會成員穿上韓國傳統服裝在門口迎接。（記者賴筱桐攝）

2018-10-03 20:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今晚出席記帳士公會餐敘，他抵達會場時，有公會成員穿著韓國傳統服裝在門口迎接，公會理事長也忙著打上紅色領帶，準備戴上頭套模仿美國總統川普，讓蘇貞昌直呼新鮮有趣。

國民黨新北市長參選人侯友宜與蘇貞昌同時受邀出席餐敘，主辦單位刻意將2人時間錯開，侯友宜與蘇貞昌一前一後到場，雙方沒有碰到面，「王不見王」意味濃厚。

蘇貞昌表示，他在門口看到漂亮的韓國美女，原來是公會女性會員扮裝，很了不起，走進來一看，台上是男生在跳芭蕾舞，讓他覺得很有意思，後來理事長突然不見，躲在一旁打領帶，他說：「我沒有打領帶，你不要這麼客氣。」結果理事長竟說要扮成川普，雖然沒有金頭髮，但戴上頭套就分不清楚，他驚呼：「原來公會這麼有趣！」

蘇貞昌說，既然川普也來助選，也請韓國如果有選票的話，多一點過來，引發現場哄堂大笑。隨後蘇貞昌逐桌敬酒致意，祝福在場從業人員工作順利。

蘇貞昌承諾，他若當選新北市長，會用當台北縣長的「衝衝衝」以及擔任行政院長的能量，讓新北變得更新、更好，業界工作更順利。

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