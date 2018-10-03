「取材皆從騙子手中」《屠殺》作者維基百科變這樣...

《屠殺》作者伊森．葛特曼昨（2）日在台召開國際記者會。（記者黃耀徵攝）

2018-10-03 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕《屠殺》作者伊森．葛特曼昨（2）日在台召開國際記者會，並公開表示書中活摘器官證據由台北市長柯文哲提供，同時認同柯為「騙子」，有PTT鄉民發現，伊森．葛特曼在維基百科中的頁面敘述，被改為「書的內容舉證取材皆從騙子手中」。

搜尋伊森．葛特曼的維基百科後，可見到他的出生年月日及初步介紹，點進去能發現內容提及他曾擔任記者、小說家與書商，「長期觀察中國」，且關注於中國活摘器官事件，因此著有《屠殺》一書，「但書的內容舉證取材皆從騙子手中」。

許多PTT鄉民對此感到新奇，紛紛留言指出「葛說柯是騙子，書取材於柯，哪有亂改」、「都他自己說的，哪裡有錯」、「參考本人說法有何亂改之說」、「相當精準，他本人親口證實」、「真的好笑XD」、「柯黑又要說葛沒說liar（騙子）了嗎」、「陳述事實柯黑就崩潰」。

《屠殺》作者伊森．葛特曼昨天在記者會上說明書中內容，他明確指出，柯文哲醫師受訪當時知道，「從台灣來的病人不必擔心從囚犯或毒癮犯者取下的器官會不健康，因為器官都來自法輪功」。當被問到是否認為柯文哲是個「騙子」（Liar），他回答「Yes」。

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