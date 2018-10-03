韓國瑜又酸高雄負債！市府：若非國民黨跳票 幾乎不用舉債

2018-10-03 20:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜到桃園站台時，嘲諷高雄負債3000億，要桃園別像高雄！高雄市新聞局長張家興直言，國民黨倉促推動縣市合併，合併前承諾補助不變、合併後卻跳票超過800億元補助，若非國民黨跳票、高雄幾乎不用舉債。

張家興指出，國民黨執政時期倉促地推動高雄縣市合併，且承諾合併後補助不變，事後卻跳票，導致高雄短少818億補助款，加上概括承受原縣市債務共1380億元，而陳菊3屆任內累計舉借1037億元，若不是國民黨跳票，幾乎根本不用舉債。

張家興說，陳菊任內舉借1037億元，但也還債1208億元，債數比舉借數多出171億元，批評者對陳菊還的比借的還多這點，從不提起。

張家興反批馬英九、吳敦義在國民黨再度執政後，承諾的海空經貿城共2632億元也跳票，產業布局如中科、南港、內湖科學園區等，都落腳中北部，完全忽視高雄。

張家興說，中央諸多重大承諾跳票，高市府僅能以有限財政改善基礎建設、推動產業轉型，近13年來勞動人口增加11萬人、勞保投保人口增加近14萬人，而今日動土、投資3350億的華邦電更超越鴻海郭台銘在美投資規模，這些成果都是高雄經濟發展有成證明，請韓國瑜正視事實，而不是一昧扭曲高雄的努力和成績。