完成父親遺願 「閃妹」拚連任

閃亮三姊妹中最小的閃妹江珮瑩4年前當選平鎮區平南里長，年底將尋求連任。（記者許倬勛攝）

2018-10-03 19:59

〔記者許倬勛／桃園報導〕褪下「閃亮三姊妹」藝人光環，4年前閃妹江珮瑩競選平鎮區平南里長成功，如今任期即將屆滿，江珮瑩原本計畫與父親江萬里準備連任工作，未料閃爸卻在6月底驟逝，江珮瑩說，父親臨走前交待定要勝選，繼續為鄉里服務，她會盡一切努力贏得選戰。

33歲的江珮瑩笑說自己像花木蘭，當初許多人要拱閃爸出來選，她擔憂父親身體狀況，便自告奮勇代父出征，一晃眼4年過去，從不太適應到駕輕就熟，就是本著「肯學敢問不嫌累」的精神服務，「我的手機24小時不關機，隨叩隨到！」。

江珮瑩坦言閃爸的離開打亂選舉計畫，也造成心理不小的打擊，但父親在病榻上耳提面命，交代她絕不能辜負地方的期待，一股使命感便油然而生，加上自己很喜歡這份工作，年底選戰會盡最大努力打拚下去。

今年平南里長共有2人參選，除尋求連任的閃妹，57歲警職退休的陳建鋐也投入選戰，陳建鋐說，「管區仔」或「里長伯」都是為民服務的公僕，當過警察對於行政工作不陌生，也懂得如何與民眾接觸、互動，但最重要是以誠意為民眾著想，才能拿到寶貴一票。