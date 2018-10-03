詹順貴並非請辭 政院：他因咳嗽不止而請假！

2018-10-03 19:24

〔記者李欣芳／台北報導〕攸關2025年「非核家園」 能否如期達成的中油天然氣「第三接收站」興建工程，今天第3度開環評大會審查，但民間環評委員集體缺席導致會議流會，環保署副署長詹順貴缺席這項會議，流會之後傳出詹順貴請辭，雖然詹順貴過去曾請辭，但被蔡英文總統慰留，不過，對於今天傳出詹順貴請辭一事，環保署長李應元隨即否認說：「子虛烏有」。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）晚間受訪時表示，詹副署長今天並非請辭，是因下午咳嗽不止而請假！