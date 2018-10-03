選戰白熱化！新北市參選人申請隨扈 有人等2週沒下文

選戰白熱化，不少候選人申請隨扈，包括知名度頗高的新北市議員參選人李婉鈺（中）。（資料照，記者何玉華攝）

2018-10-03 22:25

〔記者吳仁捷／新北報導〕年底九合一選戰在候選人登記後開跑，其中位於新北市板橋區的市議員候選人石一佑因拜票、臉書時遭嗆聲，心生恐懼申請隨扈，引發外界對候選人安全關注；新北市警察局統計，目前共有8名市議員候選人申請隨扈，據了解，包括知名度頗高的李婉鈺、立委張宏陸前服務處主任石一佑等女候選人都申請隨扈，防堵激烈選戰中衍生意外。

但有候選人提出，向轄區分局申請隨扈後，近兩周都未見隨扈報到，不禁質疑選舉越來越白熱化，經一定考量才申請隨扈，要求警方盡速撥派隨扈報到，不要選舉都快選完了，還不見人影；對於候選人質疑，警方回應依照程序辦理，牽涉到勤務與警力配置，候選人依規定申請隨扈後，內部仍需要一些作業時間。

據了解，每名申請隨扈的候選人最多可獲派2名警員維護安全，因隨扈吃力不討好，這次擔任隨扈的警員中，超過8成都是頭一次擔任隨扈勤務的菜鳥，都受過相關維護維安訓練；目前板橋有市議員候選人李婉鈺、石一佑各申請1名隨扈；中和市議員候選人游輝冗、永和區曾任新北市副議長的陳鴻源、新店原住民市議員候選人王建章等人，各申請1名隨扈，其餘包括汐止、金山區，共有8名候選人申請13位隨扈。

石一佑的臉書粉絲團9月中旬遭網友惡意留言，污衊她「沒上班卻有錢選舉」、「不支持」，甚至恐嚇叫她「去死一死！」石一佑雖懷疑是有心人發動網軍攻擊，但她仍禮貌回覆，她只想為板橋做更多更好的事，壞或不好的都要改正，15年始終如一。

石一佑說，體諒警方不足、勤務繁重，但她近來拜票時遇到嗆聲、服務處也常有不明電話騷擾，為讓團隊安心，才申請隨扈維安，更呼籲選民們理性選舉。