連任10屆里長 71歲的他今年挑戰第11屆同額篤定當選

北區中正里長張桂松連任10屆里長，今年同額參選11屆，篤定當選。（記者蔡淑媛攝）

2018-10-03 23:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕九合一選舉11月底登場，台中市北區中正里里長張桂松連任10屆里長，任期超過40年，是全市最資深的里長伯，服務熱忱不減，71歲的他老當益壯，今年同額參選第11屆，篤定當選，持續服務鄰里。

「當里長很辛苦卻很開心！」張桂松原是外燴總舖師，當年當選里長時才29歲是當時全市最年輕的里長，他說自己的個姓熱心助人，原本參選是要比現任里長做更好、做更多，沒想到一做超過40年「從年輕做到老」，能幫助到弱勢族群，是最大的滿足。

張桂松說，剛當里長時孩子只有1個、才3歲，現在已經兒孫滿堂，3個孩子、6個孫子，不甘於含貽弄孫「要持續服務，活到老、服務到老！」漫長的任期歷經市長陳瑞堂、曾文波、林柏榕、張子源、張溫鷹、胡志強、林佳龍等超過10個市長，他笑說「自己一人就幹掉十個市長！」

張桂松擔任里長太資深，歷經區里和縣市合併，等於是地方的活歷史，首任當選台中市第7屆里長為當時所在的南平里長，後來當地5里合併為中正里，每屆選舉都打敗對手，今年同額競選，無人挑戰，他說持續勝選原因無他，就是深耕基層、服務不懈，至今每天都要繞里內2、3圈巡視。

張桂松被尊稱是里內的土地公，對里內大街小巷、近千戶人家都瞭若指掌，里內住了哪些人、做了什麼事，都一清二楚，甚至連電話號碼、地址也能背出，也是里民的7-11，甚至半夜電話也接不停，里民都說「有里長就稿定了！」他說，里民工作、生病、生活出問題、有糾紛都找他，甚至家人後事也問他，也曾經協助街友辦後事，幫忙捧斗，服務層面無所不包。

「做里長做得很高興！」張桂松說擔任里內中低收入戶約一成，常常幫忙找資源、申請補助，甚至自掏腰包救濟，除了建設里內，當里長能幫助到弱勢族群，是一大動力，妻子更是最堅強的支持，希望能連任至12屆的里長。