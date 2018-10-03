林明溱LINE傳小英「狗奴才」 洪國浩：修養不足又無知

對南投縣長林明溱批評總統蔡英文收養退休導盲犬並為牠們慶生是「狗奴才」，民進黨縣長參選人洪國浩則批林明溱個人修養不足，更凸顯其對導盲犬議題無知。（記者佟振國攝）

2018-10-03 18:57

〔記者佟振國／南投報導〕針對南投縣長林明溱今天凌晨在南投地方群組轉傳訊息，批評總統蔡英文為退休導盲犬慶生是「狗奴才」；民進黨南投縣長參選人洪國浩砲轟林明溱不僅個人修養不足，也對導盲犬議題的無知，呼籲林明溱應謹言慎行，尊重每個生命存在的價值。

縣長林明溱今天凌晨在LINE群組「南投觀光文創產業交流平台」轉傳蔡總統為收養的退休導盲犬慶生畫面，批評「狗奴才！人都快活不下去了，還在為狗慶生！」，有人不滿縣長失言，憤而向媒體投訴。

民進黨南投縣長參選人洪國浩今天下午也以錄影方式發表看法，洪國浩指出，導盲犬是為了協助視障朋友的生活安全、便利，目前台灣的視障朋友約6萬人，導盲犬的存在相當重要，而導盲犬受訓後成為工作犬，約6至8年即退休，退役後的生活應受到完善的照顧。

洪國浩認為，林明溱以「狗奴才」一詞評論認養導盲犬的蔡總統，實屬個人修養不足，更凸顯其對導盲犬議題無知，呼籲林明溱應謹言慎行，尊重每個生命存在的價值。

民進黨南投縣黨部也強調，林明溱失言已非首次，先前在縣議會備詢時對議員們爆粗口，如今卻又失言批評，道歉後卻還在牽拖是是誤傳、轉傳，在資訊傳播快速、管道多元的現今，難道身為首長的林明溱毫無過濾訊息的能力？未免太不負責任。