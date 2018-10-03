在LINE貼「狗奴才」罵總統 林明溱道歉：傻傻不假思索就傳

南投縣長林溱在南投縣地方人士LINE群組中PO文「狗奴才 」等字眼批評蔡總統，林溱今表示，這是別人傳給他的訊息，非他本意。（記者張協昇攝）

2018-10-03 19:07

〔記者張協昇／南投報導〕蔡英文總統1日幫收養的退役導盲犬Bella和Bunny慶生，於臉書PO文並附上幫愛犬慶生影片，惟南投縣長林明溱4日凌晨卻在南投縣地方人士LINE群組中，PO文「狗奴才，人都活不下去了，還在為狗慶生！」引起非議，民進黨南投縣黨部痛批林明溱繼之前在縣議會爆粗口後，又脫口「狗奴才」批評蔡英文總統，身為地方首長一再失言，已完全失格！

對此，林明溱表示，「狗奴才，人都活不下去了，還在為狗慶生！」字眼及蔡總統幫愛犬慶生影片，都是別人傳給他的訊息，他再轉傳至該LINE群組中，他沒有加任何字，也非其本意，當時傻傻地不假思索就傳出去，「如果有人看了不舒服，他對此感到抱歉！」以後也會注意LINE群組訊息內容。

林明溱後來收回該失言訊息，並退出該LINE群組，直到下午才又加入該群組。

對此，民進黨南投縣黨部表示，林明溱繼之前在縣議會爆粗口後，又脫口「狗奴才」批評蔡英文總統，可知此人平時水準與修養為何？在訊息爆炸、資訊傳播快速、管道多元的現今社會，難道林明溱毫無判斷力與求證能力？隨手轉傳訊息，身為首長完全失格！也不免令人質疑從林明溱出來的訊息，有幾分真幾分假？失言失格又愛牽拖，這樣的縣長，能相信嗎？

南投縣長林明溱在南投縣地方人士LINE群組轉傳「狗奴才，人都活不下去了，還在為狗慶生!」PO文，批評蔡英文總統。（記者張協昇翻攝）

林明溱事後一度退出該LINE群組。（記者張協昇翻攝）