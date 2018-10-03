傳因觀塘案理念不合 環署副署長詹順貴請辭獲慰留

2018-10-03 18:40

〔記者劉力仁／台北報導〕不滿行政院欲強行通過中油第三天然氣接收站（大潭觀塘案），環保署副署長詹順貴傳出請辭副署長職務。不過環保署長李應元對詹順貴請辭案則表示「子虛烏有」。

攸關2025年「非核家園」 願景是否可以如期達成的中油天然氣「第三接收站」興建工程（俗稱大潭藻礁案），今天第三度開環評大會審查，但民間環評委員集體缺席導致會議流會，下週一再審；環保署副署長詹順貴缺席，流會之後傳出詹順貴請辭。

根據了解，當年由行政院長林全延攬擔任副署長的詹順貴，因為不認同行政院長賴清德在台南市長任內處理台南鐵路東移案，詹原本要隨林全辭官，後被蔡總統慰留，但今年中完成環評法、空汙法修正案後，詹認為自己步入官場的任務已了，一直有辭意。

這次請辭導火線為中油第三天然氣接收站（大潭觀塘案）環評案中，行政院長賴清德對媒體表示9月份環評會過關，他認為罔顧環評機制；原本由他主持的環評大會，9月底改由署長李應元接手之後，他覺得環評已經被政治力凌駕，因此日前遞出辭呈，但又被長官積極慰留，所以消極地缺席環評會議。

值得注意的是，跟詹順貴一樣具民間團體背景，交情甚深的農委會副主委陳吉仲，可能也會跟進請辭。

對於詹順貴請辭的傳聞，環保署長李應元表示，「子虛烏有」。