基進黨蕭筱臻批高嘉瑜 無情打民進黨一巴掌

2018-10-03 18:21

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員高嘉瑜日前於政論節目指出，之前去師大夜市，發現走兩步就有一個空租店面；並感慨，民進黨執政似乎也沒有讓經濟回溫，年輕人的憤怒民進黨必須要承擔，高又說，民眾已不是只看藍綠，而是現實的經濟問題、口袋的深淺，看到台北農產運銷公司總經理吳音寧讓他們產生相對剝奪感，吳音寧領的薪水那麼高。

但高嘉瑜對手、基進黨台北市內湖南港區議員參選人蕭筱臻批評，高嘉瑜稱民進黨似乎沒讓經濟回溫，無情地回頭打了提名自己的政黨一巴掌，且師大夜市的沒落，沒辦法去脈絡就直指所謂「經濟不好」的問題。

蕭筱臻指出，師大商圈從「都市計劃法」、「 土地使用分區管制規則自治條例」，讓住商混合面臨轉型的各種爭議，加上當時台北市政府推動用都市再生和巷弄美學包裝的「美意」，再加上師大三里里民自救會起爭議，還有當時的市長、房仲或是投資客，一波波煽風點火，店面房租急漲擠壓在地特色商家之下，師大商圈漸漸被抹去在地人文面貌。

她質疑，高嘉瑜在這樣去脈絡之下，把地方文化發展的議題簡化為單一的經濟問題，這樣的想像恐怕過於扁平，無助於問題的解決與城市平衡的發展。

她表示，已熄燈的Live House（音樂展演空間）地下社會，做為當時發展在地經濟的草根文創事業，遺憾的是很多人把房價上漲當作單一而扁平的指標，最後在地文化產業竟然淪為市府強勢介入之下慘遭犧牲的對象。