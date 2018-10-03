無懼中關切在台設商辦 美懷俄明州長：這是最好的決定

美國懷俄明州州長米麥特（Matt Mead）正率團訪台，今天正式宣布在台灣設立第一個海外商辦「懷俄明州亞太商務辦事處」。（記者呂伊萱攝）

2018-10-03 18:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國「牛仔的故鄉」懷俄明州州長米麥特（Matt Mead）正率團訪台，今天正式宣布，在籌備5年之後，該州在台灣設立第一個海外商辦「懷俄明州亞太商務辦事處」。米麥特在商務記者會上也透露，去年訪台時曾遭中國關切，但他強調懷俄明州是個獨立的州，他作為州長向懷俄明州人民負責，認為「這是最好的決定」。

米麥特率團訪問台灣，今天在台北召開記者會，正式宣布懷俄明州在台灣設立第一個海外商辦「懷俄明州亞太商務辦事處」，即日啟用。懷俄明州亞太商務辦事處處長朱裕誠說，這是美國第7個在台設立辦事處的州，更是自2008年以來，首個外國使館、商辦在台灣設點。

米麥特致詞時說，這是他第3次訪問這個美麗的地方，在台灣總是感受到台灣人的溫暖與好客。米麥特說，台灣與懷俄明州之間，不僅擁有許多經濟潛力，也有許多共同點，例如台灣有美麗的山景，而懷俄明州的黃石公園是美國第一個國家公園。或例如台灣以民主轉型聞名，懷俄明州則是全世界首個通過婦女投票權的州。

米麥特表示，選擇台灣作為懷俄明州第一個海外商辦處，原因是看見台灣民主、人民溫暖，也看見台灣的經濟奇蹟和科技發展，「在美國使用科技時，我們也知曉這其中有許多來自台灣」。開設辦事處不僅能夠拓展懷俄明州在亞太地區的經貿關係，也歡迎台灣人民到懷俄明州創業。

朱裕誠特別分享說，懷俄明州畜牧業發達，更導入區塊鏈科技，讓消費者能了解畜牧產品的生產履歷，滿足從「牧場到餐桌」的食安品質。懷俄明州也希望能與台灣養豬業者交流此項技術應用。另外懷俄明州也很重視環保，發展淨煤技術，降低燃煤的二氧化碳及PM2.5，也希望和台灣交流能源環保技術。

米麥特回答媒體提問中國壓力時也透露，他去年訪台時曾遭中國關切，但懷俄明州「是一個獨立的州」，認為台灣是美國的好朋友，也是懷俄明州的好朋友。米麥特說「中國當然有他的看法」，但他強調「我是州長，對我的州負責」，這是他認為對懷俄明州人民最好的決定。