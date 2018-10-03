南投空污嚴重！林明溱要求中火減半燃煤 嗆包遊覽車圍堵

針對空污問題，南投縣長林明溱（左2）4日在議會帶領多位議員高呼「 南投要新空氣」口號。（記者張協昇攝）

2018-10-03 17:43

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣空污嚴重，去年有241人因肺癌或肺腺癌死亡，南投縣議員廖宜賢、蔡宜助、謝明謀及簡景賢等人今天直指向台中火力發電廠是禍首，要求縣長林明溱帶頭發動抗爭並求償，林明溱則重申將協助肺癌或肺腺癌死亡家屬及病患提起民事訴訟求償，並邀中火協商爭取回饋金，最終目標則是要求中火必須減半燃煤，根本改善空污問題，如果中火不理會，將發動縣民包遊覽車圍堵中火抗爭。

議長何勝豐說，以竹山鎮來說，因地理環境關係，髒空氣易蓄積，空氣品質一向很差，除了中火，揚塵可能也是原因之一，希望環保局能加強取締非法砂石業者。

議員陳淑惠認為，她也贊成到中火抗爭，但中火多次解釋，空污非全然中火燃燒生煤產生，如同議長所說的，污染源也可能來自揚塵，縣民為何罹患肺癌或肺腺癌比率會這麼高，恐怕需要多層面探討。事實上，癌症成因除了空污，可能也與飲食生活習慣及家族基因有關，縣府應深入研究這241名罹患肺癌或肺腺癌亡者的職業及住所等背景資料，探討成因，才能有效防治。

議員王彩雲說，埔里鎮籃城里長不抽菸也不煮飯，卻罹患肺腺癌後不到3個月即於前幾天過世，衛生局應深入了解，縣內13鄉鎮市中，究竟哪些地方罹患肺癌及肺腺癌死亡人數最多，以利進一步了解與空污之間的因果闗係。