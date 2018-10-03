中常會到花蓮 蔡英文：對民進黨「挑戰性」很高的地方

民主進步黨第二場「中常會去哪」會議今天移師花蓮。（記者王錦義攝）

2018-10-03 17:20

〔記者王錦義／花蓮報導〕民主進步黨第二場「中常會去哪」會議今天移師花蓮，由總統暨民進黨主席蔡英文主持，花蓮縣長候選人劉曉玫以「打造海洋文化觀光特區，設立國立海洋資源博物館」為題進行專案報告。

蔡英文聽取報告後說，從台肥公司董事長康信鴻、劉曉玫議員的報告，可以看得出來，也清楚地知道花蓮的觀光潛力和未來的發展性，觀光需要故事，觀光也需要完整的交通建設，觀光，更需要整體的規劃。

蔡英文說，民進黨確實是非常重視花蓮，立委蕭美琴多年來在花蓮蹲點耕耘，感動了很多花蓮鄉親，對於花蓮民眾來說，交通是最大的問題，所以，目前已加快蘇花改建設進度，台鐵也購買新車廂，來提昇花蓮旅運品質，同時也將改善售票系統，讓所有的座位，不會因系統設計不良而被浪費掉。

她提及，今年初花蓮地震後，全國軍民同心協力，一起協助花蓮災後重建，而花蓮縣也在全體鄉親的努力下，很快地恢復元氣。蔡英文說，那個時候為了復甦花蓮觀光，跟蕭美琴、劉曉玫一起安排到很多在地私房景點，看到了花蓮的美麗、花蓮的溫暖，也聽到了很多花蓮的故事。

蔡英文強調，花蓮真的有很豐富的觀光資源，報告中提到知名的清水斷崖、七星潭、花蓮港、東海岸觀光風景區，還有今天參訪的台肥海洋深層園區，這些都是花蓮珍貴的海洋觀光資源，劉曉玫對於未來花蓮觀光產業的擘畫，中間包括國際極限運動的產業，還有海洋文化觀光特區、海洋資源博物館等，打造花蓮成為最知名的海洋觀光大縣。

蔡英文說，花蓮觀光發展轉型的契機，透過觀光產業的結合以及升級，不僅能夠發展觀光產業，提高觀光收益，更能創造更多的就業機會，讓花蓮的孩子，能夠在家鄉就業。所以也非常高興，聽到台肥董事長康信鴻有系列的計畫協助在地跟海洋資源相關產業的發展，讓這裡有更多的就業機會，讓在地的子弟，都可以回到家鄉來工作。

蔡英文說，這裡長期以來，對民進黨來講，是一個挑戰性很高的地方，但是民進黨勇敢面對這個挑戰，提出了勇敢的候選人，跟陣容堅強的團隊，希望在這次的選舉裡面，可成功來改變花蓮，劉曉玫一定也會是花蓮縣最會做事的縣長，讓花蓮人感到驕傲，也提供了很多優質的就業機會給在地的花蓮人。