洪耀福：花蓮過去是「傅家縣政府」 蔡碧仲矯正問題

2018-10-03 16:33

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨行動中常會系列今天到花蓮縣，民進黨秘書長洪耀福會後與媒體餐敘時說，花蓮縣政府過去是不正常的在縣政府，是「傅家的縣政府」，畢竟「三年之病求七年之艾」，一個這麼久的病症，短時間內可能可以緩和，但要根除需要一點時間。而蔡碧仲代理縣長的這3個月對民進黨來說很珍貴，讓花蓮人看看正派的縣長是怎樣，這算是民進黨執政的「適用期」，不滿意就退貨，若覺得不錯，就會繼續使用。

洪耀福說，花蓮縣政府過去是不正常的在縣政府，是傅家的縣政府，做很多事都很離譜，讓公務員幫他存錢、領錢當車手，對台灣公務系統造成多大的傷害。

洪耀福說，傅崐萁有他做事的「手路」，例如花蓮新站啟用，被傅崐萁壓很久，就是不願意發出使用執照；但代理縣長覺得合理，對花蓮是好事，因此核發使用執照，至於為什麼傅崐萁不給執照，背後為原因就不能公開說。

洪耀福說，蔡碧仲做代理縣長，本就是要矯正這些問題，把傅家縣政府變成正常的話政府，對花蓮來說是很大貢獻。蔡碧仲並非民進黨黨員，最大的意義就是要公正執行代理縣長的職務，並堅守行政中立原則，也不讓公務員涉入輔選政治事務。

洪耀福說，蔡碧仲不用幫民進黨什麼，就正正派派的做事，把不合理的事情合理化。這可以算是民進黨的執政適用期，讓花蓮人知道正派縣長怎樣，如果不滿意就退貨，如果不錯，就會繼續使用，3個月就可以做成這樣，未來4、8年相信可以更好。