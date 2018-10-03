蔡正元兩度自比司馬遷 網諷：接下來要被閹？

2018-10-03 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕孫文學校近日開設「台灣史專業講師認證班」，請來前立委蔡正元擔任面授講師，前立委邱毅也會參與4節課程，遭網友質疑「非歷史學者」的可信度。蔡正元今（3）日特地召開記者會回應，強調「司馬遷也沒念過歷史系」，引起網友嘲諷「自比司馬遷？要閹掉了嗎？」

綜合媒體報導，孫文學校今與蔡正元共同召開記者會，回應網友對蔡正元擔任台灣史講師的質疑。蔡正元自我介紹，自己擁有哥倫比亞經濟史碩士學位，「我想經濟史不會輸給台大歷史系」還強調「司馬遷也沒念過歷史系」。

這並非蔡正元首次自比司馬遷，去年11月他因涉侵占中影減資款3.7億元，遭羈押4個月，期間他校對2次百萬字著作《台灣島史記》，令他自嘲是「司馬遷著史記」，因為司馬遷著作《史記》，也被關押過。

網友對此紛紛留言，「司馬遷的職位是太史令，本來就是史官好嗎？」、「司馬遷好像是歷史系的一代宗師，等同歷史系是他創造的」也有人嘲諷「自比司馬遷？要閹掉了嗎？」、「但是司馬遷倒是受了腐刑，那你要比照辦理啊」、「祭止兀要變蔡下二？」

孫文學校總校長張亞中則表示，開課是為了對民進黨「絕地大反攻」，指出蔡正元甫完成的百萬字《台灣島史記》，完整記載台灣史，希望能導正年輕朋友的台灣史及中華文化，他認為「能夠寫出100萬字台灣史，當然有資格教台灣史。」

「台灣史專業講師認證班」每週上課2.5小時，共8週，《台灣島史記》將為該課程的主要參考書籍。