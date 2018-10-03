痛斥柯P遭國際抹黑 議員：他是救了我兒子的大恩人！

台北市長柯文哲身陷器官仲介風暴，台北市議員林國成痛斥根本是政治操弄與國際抹黑，污辱ECMO與台灣重症醫療。（資料照）

2018-10-03 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲身陷器官仲介風暴，昨（2）晚要求《屠殺》作者伊森．葛特曼於24小時內道歉，否則「保證跨國告到底」。對此事件，台北市議員林國成昨晚於臉書發文，痛斥這根本是「國際抹黑」，自己的兒子就是柯文哲與台大醫院團隊救回來的。「柯市長對我來說，是我們一家人的貴人，是本人這輩子生死與共的恩人及摯友！」

林國成於臉書發文，表明這是「來自ECMO葉克膜受惠者父親的告白」，回憶自己的長子於2014年底因猛爆型心肌炎導致心臟及多重器官衰竭，送進台大醫院CVICU病房後全身插管，醫生稱患者心臟跳動一分鐘不到10下，併發多重器官衰竭，之後恐怕會壞死，唯一能做的就是裝上ECMO來替代心臟做循環。

林國成同意後，在手足無措之際，傳了簡訊給僅有幾面之緣且剛上任市長的柯文哲，結果柯文哲於深夜隻身前往，什麼話也沒說就快步走進了加護病房，出來只表示救不救的回來，這兩三天是關鍵。而林國成的兒子在台大CVICU病房接受近一個月的專業治療後，康復出院。

林國成表示，非常感謝柯文哲建立了救人的透明系統，並默默守護著台灣人危及性命的關鍵，也感謝台大心臟內科主任黃瑞仁、台大心臟外科主任陳益祥所領導的葉克膜團隊以及所有醫護人員，讓他有機會能三代同堂。「柯市長對我來說，是我們一家人的貴人，是本人林國成這輩子生死與共的恩人及摯友」、「別再透過政治操弄與國際抹黑，污辱ECMO與台灣重症醫療了！」