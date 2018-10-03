反空污公投死亡連署挨轟 盧團隊：選舉的政治惡鬥

2018-10-03 16:14

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委、台中市長候選人盧秀燕提案的「反空污」公投出現死亡連署等情事，引發爭議，盧秀燕團隊發言人吳皇昇表示，面對府院黨發動的政治惡鬥，盧秀燕為台中挺身而出的決心未因此動搖，籲中選會主委陳英鈐堅強一點，恢復中選會應有的格局。

吳皇昇說，行政院長賴清德昨用用行政院長身份為台中市長林佳龍拉票，忘了自己領國家人民納稅錢須「行政中立」的原則；陳英鈐忘卻獨立機關的超然地位，明顯「先射箭再畫靶」還沒查對就說有六成以上大量抄寫，不僅未謹守分際，更讓中選會超然的選務中立原則蒙上陰影，請他堅強一點，讓中選會恢復應有的格局；而民進黨人士這幾日透過記者會等各管道以「惡意抹黑、貼標籤」的方式，趁勢全力打擊盧秀燕，明顯選舉掛帥進行政治惡鬥，更是令人遺憾。

吳皇昇說，「盧秀燕為台中挺身而出的決心，她的使命從未因此動搖！」民進黨先前發動這麼多人打高雄市長候選人韓國瑜，現在換全力打台中的盧秀燕，民進黨選情這麼危急，到底要扣盧秀燕多少帽子？乾脆全國上下所有的事情都穿鑿附會成跟盧秀燕有關，每一位人民的簽名蓋章也必須跟盧秀燕有關，這樣是不是民進黨最後的政治願望呢？

吳皇昇說，公投只要合格份數過門檻就成立，請民進黨別丟煙霧彈混淆公投的精神，刻意忽略人民維護環境生存權的這份心，也讓人民反空污的決心蒙上了令人厭惡的陰霾。

吳皇昇表示，連署份數現在是中選會「自己認定」的才算數，各戶政機關的認定標準不一也有疑義，完全無法否定政治力的介入，過程沒有讓人可信任的機制，難怪外界說這就是選舉的「奧步」，吳皇昇認為，但至少反空污的第一步已經成功，相信人民會有智慧判斷這一切。

吳皇昇也指出，現在有許多人開始揭露民進黨執政時期的公投案，例如「討黨產公投」、「入聯公投」等，其不合格率甚至有超過一半的情形，亦不乏亡者連署的情事，怎麼那時候不見民進黨人士出來罵過一句？請民進黨反省自己的雙重標準，惡意操作過頭，外界會開始看破手腳，「奧步一大堆，治國沒半步！」