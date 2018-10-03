黃偉哲請益新竹公園 與林智堅雙城交流

2018-10-03 15:47

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕日前剛啟用的新竹公園成功翻新麗池園林、1.8公里外環步道與百年大階梯，賴清德院長上週造訪譽為「點石成金」，下午立法委員黃偉哲也率台南市議員團隊，在市長林智堅陪同下參訪新竹公園，黃偉哲表示，請益列車來到竹市進行「雙城雙園」交流，新竹市讓人驚豔的「公園力」，是將台南市打造幸福城市的重要參考。

下午黃偉哲率台南市政團隊造訪新竹公園，包括前勞動部次長郭國文、台南市議員賴惠員、台南市議員候選人沈震東、蔡筱薇、陳宗明，市長林智堅全程導覽，並參觀風livehouse、玻璃工藝館的「玻璃設計藝術節」特展。

林智堅表示，新竹公園有百年歷史，但過去缺乏整體妥善規劃，他上任後採取減量、開放、綠地增加、景觀改善等原則，推動新竹公園再生計畫，完成麗池園林、1.8公里外環步道與百年大階梯，打造寬廣入口意象，日前賴清德院長也肯定改造是「去蕪存菁」，做到過去幾任市長都辦不到的事。

黃偉哲說，新竹市與台南市像孿生城，融合了文化古都與科技新城兩特色，有百年歷史的新竹公園與台南公園、新竹車站與台南車站，以及竹科與南科承的科技力，因此請益列車開到新竹市，進行雙園雙城市政交流。

他認為，公園一直是先進城市的居住指標，不只提供民眾休閒、社交的場所，更具成為地域性中心的潛質，新竹公園重新開放後更結合在地文化，以玻璃設計藝術節讓公園成為全新藝術空間，讓人眼睛為之一亮的「公園力」，是將來台南打造為幸福城市的重要參考。

他指出，兩市有許多經驗與成果值得交流學習，以解決交通問題為例，新竹市的車站改造三部曲，以及軌道設施規劃，都是以市民角度思考設計，將是未來台南市鐵路地下化都市縫合的參考對象。